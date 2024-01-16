Ученые провели крупнейшее в истории исследование ДНК океана

Ученые из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии подвели итоги самого масштабного на сегодня исследования ДНК жизни в океане. Доклад опубликован в научном журнале Frontiers in Science (FIS).

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Океан остается крупнейшей средой обитания в мире, однако большая часть его биоразнообразия до сих пор неизвестна.

Исследователи сумели преодолеть барьеры, препятствовавшие созданию полного атласа жизни океана в предыдущие времена. Появление технологии секвенирования ДНК позволило обойти проблему, связанную с невозможностью изучить большинство морских организмов в лаборатории. Теперь для идентификации существ достаточно проб воды и отложений.

Благодаря развитию вычислительных мощностей и инструментов искусственного интеллекта (ИИ) ученые смогли быстро проанализировать огромные объемы полученных данных.

С помощью ИИ команда просканировала последовательности ДНК из 2102 образцов с разных глубин и идентифицировала 317,5 млн групп генов. Из них более половины можно классифицировать по функциям и типу организма.

«Глобальный каталог океанских генов KMAP 1.0 — это шаг к пониманию всего разнообразия океана, содержащий более 317 млн групп генов морских организмов со всего мира. Каталог посвящен морским микробам, которые значительно влияют на здоровье океана, климат Земли и, как следствие, жизнь людей», — отметила ведущий автор научной работы Элиза Лайоло.