Эксперт рассказал, как уменьшить расход заряда смартфона

"Часть приложений, даже если пользователь их не запускает, имеют определенные разрешения и могут потреблять ресурсы в фоновом режиме. И тем самым тратят заряд аккумулятора. В настройках нужно проверить все приложения, посмотреть, насколько сильно они потребляют ресурсы, есть ли у них доступ к тем или иным возможностям в фоновом режиме и запретить некоторым работу в нем", – пояснил эксперт.