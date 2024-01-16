Samsung утратила лидерство на рынке продаж смартфонов

Samsung впервые за 13 лет утратила лидерство на рынке продаж смартфонов
Южнокорейскую компанию опередила американская Apple с долей рынка в 20,1% в количественном выражении.
Об этом говорится в предварительном отчёте International Data Corporation. Глава отдела исследований Набила Попал отметила, что Apple также единственная из тройки лидеров зафиксировала положительную динамику по итогам года.
По данным аналитиков, на третье место по числу продаж смартфонов вышла Xiaomi.
В последний раз Samsung уступал лидирующие позиции в 2010 году, когда треть рынка принадлежала финской Nokia.