В финале российской «Битвы роботов» разыграют $500 000

С 24 по 26 февраля 2024 года в Казани пройдет суперфинал «Битвы роботов», в ходе которого 16 команд из 11 стран и их устройства сразятся за призовой фонд в размере $500 тыс., что по курсу на 18 января равно 44,3 млн руб. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Промобот», которая является одним из организаторов соревнования.
К суперфиналу «Битвы роботов» допущены профессиональные инженеры, студенты ведущих технологических вузов, а также энтузиасты из Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Чили, Эквадора, Ирана, Турции, ОАЭ, Индии и Китая. В их число также попали четыре команды, которые прошли в суперфинал по итогу выступления на отборочных этапах и в финале чемпионата. К ним относятся Roc из Китая, DS Robotics из Индии «Турбомехатроники», а также Energy Girls из Санкт-Петербурга.
Финалу предшествовали два отборочных тура, в котором приняли участие 58 команд из 19 регионов России, а также Казахстана, Китая, Индии и Турции.
В 2023 году «Битва роботов» вошла в состав спортивной программы «Игр Будущего» и, согласно распоряжению правительств РФ, была утверждена как ежегодное мероприятие. Матчи «Битвы роботов» проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где роботы наносят друг другу механический урон. Каждый поединок длится три минуты, по итогу которых жюри оценивает уровень повреждений у механических «бойцов» и определяет победителя.