В финале российской «Битвы роботов» разыграют $500 000

С 24 по 26 февраля 2024 года в Казани пройдет суперфинал «Битвы роботов», в ходе которого 16 команд из 11 стран и их устройства сразятся за призовой фонд в размере $500 тыс., что по курсу на 18 января равно 44,3 млн руб. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Промобот», которая является одним из организаторов соревнования.

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К суперфиналу «Битвы роботов» допущены профессиональные инженеры, студенты ведущих технологических вузов, а также энтузиасты из Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Чили, Эквадора, Ирана, Турции, ОАЭ, Индии и Китая. В их число также попали четыре команды, которые прошли в суперфинал по итогу выступления на отборочных этапах и в финале чемпионата. К ним относятся Roc из Китая, DS Robotics из Индии «Турбомехатроники», а также Energy Girls из Санкт-Петербурга.

Финалу предшествовали два отборочных тура, в котором приняли участие 58 команд из 19 регионов России, а также Казахстана, Китая, Индии и Турции.