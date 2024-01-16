Соцсеть «ВКонтакте» вернулась к работе после сбоя

Социальная сеть «ВКонтакте» вернулась к работе после сбоя. Об этом представители компании сообщили «Газете.Ru».
«ВКонтакте» работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме», — сообщили представители «ВКонтакте».
Пользователи начали жаловаться на проблемы в работе соцсети 16 января. По данным портала «Сбой.рф», по состоянию на 11:30 часов МСК было зафиксировано более пяти тысяч жалоб на работу социальной сети.
До этого во «ВКонтакте» прокомментировали сообщения о сбое в работе.
Представители компании заявили, что продолжают работать над восстановлением полного доступа к своим сервисам на фоне жалоб пользователей на сбой в работе платформы.
До этого пресс-служба «ВКонтакте» сообщала, что соцсеть расширит программу грантовой поддержки учреждений культуры. В рамках программы предусмотрено два типа грантов — денежный, на создание контента, и цифровой, на продвижение в социальной сети. Общий фонд проекта в 2024 году составит 60 млн рублей.