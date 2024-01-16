Соцсеть «ВКонтакте» вернулась к работе после сбоя

Социальная сеть «ВКонтакте» вернулась к работе после сбоя. Об этом представители компании сообщили «Газете.Ru».

«ВКонтакте» работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме», — сообщили представители «ВКонтакте».

Пользователи начали жаловаться на проблемы в работе соцсети 16 января. По данным портала «Сбой.рф», по состоянию на 11:30 часов МСК было зафиксировано более пяти тысяч жалоб на работу социальной сети.

До этого во «ВКонтакте» прокомментировали сообщения о сбое в работе.

Представители компании заявили, что продолжают работать над восстановлением полного доступа к своим сервисам на фоне жалоб пользователей на сбой в работе платформы.