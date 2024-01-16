В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел массовый сбой. Жители со всей России жалуются на недоступность приложения и сайта, о чем свидетельствуют данные сервиса «Детектор сбоев» от Brand Analytics.

О неполадках сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Белгорода, Екатеринбурга и других городов. Часть пользователей жалуются на сбой в работе мобильного приложения — они сталкиваются с бесконечной загрузкой. Другие сообщают, что через сайт нельзя получить доступ к некоторым разделам — при попытке зайти в них появляется сообщение об ошибке.

Во «ВКонтакте» признали наличие сбоя и сообщили, что у части пользователей могут наблюдаться проблемы в работе платформы.

«Мы уже работаем над этим. Вскоре всё должно наладиться», — добавили в поддержке.