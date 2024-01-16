В Эгейском море найдены следы одного из крупнейших извержений в истории

Участники международной экспедиции «Вулканическое поле Греческой дуги» обследовали греческий архипелаг Санторини, состоящий из остатков крупного вулкана. Им удалось выявить следы одного из крупнейших извержений вулкана в истории.

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Пробы, взятые с морского дна на семи прибрежных участках вокруг острова Санторини, указали на наличие гигантского месторождения пемзы. Оно указало на прошлую активность вулканического поля Кристиана-Санторини-Коломбо.

Вулканическое поле в Эгейском море состоит из 60-километровой цепи, включающей более 20 вулканов. Большинство из них находятся под водой. Исторические свидетельства гласят, что в древности некоторые из них были очень опасными. Извержение вулкана Санторини в конце бронзового века (около 3600 лет назад) считается причиной гибели минойской цивилизации на Крите.

Новое исследование указало на еще более масштабное извержение, произошедшее около 520 тысяч лет назад. Месторождение вулканических пород обладает объемом более 90 кубических километров и толщиной более 150 метров. Оно в шесть раз больше отложений пирокластического потока Минойского извержения и в 10 раз больше отложений при извержении вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай 22 января 2022 года.

Пирокластические потоки из горячего пепла, горных пород и газа были выброшены из подводного вулкана. Морские течения перенесли их на расстояние до 70 км от эпицентра. Породы от этого извержения нашли на трех близлежащих островах.

Ученые пришли к выводу, что данный регион имеет очень бурную геологическую историю. Но повторение масштабного извержения в ближайшем будущем признано маловероятным, сообщает Communications Earth & Environment.