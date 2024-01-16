Xiaomi представила пять новых смартфонов

Китайская корпорация Xiaomi выпустила линейку смартфонов Redmi Note 13 на глобальном рынке. Об этом сообщает издание TechRadar.

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Главным устройством представленной серии оказался Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Девайс получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, процессор MediaTek Dimensity 7200 Ultra, до 12 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами 200, 8 и 2 мегапикселя. Также аппарат вышел с аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов, который имеет поддержку быстрой зарядки мощностью 120 ватт.

По словам журналистов, Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro очень похожи на первую модель. Однако девайсы отличаются наличием чипов Snapdragon 7s Gen 2 и MediaTek Helio G99 Ultra. Также гаджеты имеют аккумулятор с быстрой зарядкой 67 ватт.

Redmi Note 13 5G имеет 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, процессор MediaTek Dimensity 6080, камеру с объективами разрешением 108, 8 и 2 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов. Наконец, стартовая модель линейки Redmi Note 13 отличается от 5G-версии процессором Snapdragon 865.

Стоимость Xiaomi Redmi Note 13 составит 255 долларов, самый дорогой смартфон Redmi Note 13 Pro Plus 5G обойдется в 570 долларов.