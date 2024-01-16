Космонавт Волынов рассказал об уникальной стыковке двух «Союзов» в 1969 году

«Глянули на Землю: находимся в районе Африки. Значит, если сейчас будем стыковаться, никто нас не увидит… Мы «топали», удерживая 30 м между кораблями, «на руках» — от Африки до нашего Крыма. Когда появилась связь и телекартинка, нам сказали: «Всё, ребята, можно!» Мы обрадованно состыковались: плавненько, аккуратненько, у всех на глазах. То, что просили, — всё сделали!» — резюмировал космонавт.