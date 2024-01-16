СМИ: лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере вместе с флагом Украины

Лунный аппарат Peregrine, стремительно приближающийся к Земле, где должен сгореть в атмосфере, несет на борту флаг и карту Украины. Об этом со ссылкой на украинское издание «Страна.ua» пишет РИА Новости.

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По данным издания, Peregrine, который должен был совершить посадку на Луну, нес на своем борту различные грузы, в том числе и «флаг и карту Украины на металлической пластине».

Карту и флаг разместила украинско-британская компания Spacebit.

Лунный посадочный модуль Peregrine должен был приземлиться на Луну 23 февраля. Однако после запуска аппарата у него была выявлены проблемы с двигательной установкой, что привело к потерям критического количества топлива. Таким образом, свою цель — посадку на Луну — он выполнить не смог.

Часть оборудования на модуле осталась в рабочем состоянии и начала передачу данных на Землю из космоса, а частная компания-разработчик аппарата Astrobotic заявляла о том, что ее инженеры ведут борьбу за то, чтобы аппарат как можно дольше находился в рабочем состоянии. Однако, по данным компании, «его дни сочтены из-за траектории полета».