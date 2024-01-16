В России выросли продажи устройств для умного дома

Продажи устройств для умного дома показали по итогам прошлого года взрывной рост. Так, продажи умных лампочек увеличились в денежном выражении на 103%, растёт спрос на роботы-пылесосы, камеры, умные розетки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные участников рынка.

В «М.видео-Эльдорадо» отметили, что вся категория устройств для умного дома выросла на 80%, а в денежном выражении — на 39%. В ряде случаев устройства дешевели: по данным «Платформы ОФД», средний чек на умные светильники и лампы за 2023 год снизился на 7% и составил 955 руб., на умные выключатели и розетки — на 3% до 1115 руб. и 980 руб. соответственно. Средний чек на роботы-пылесосы за год вырос на 10% до 17 580 руб., а систем умного дома — на 9% до 12 340 руб.

По оценке «М.видео-Эльдорадо», в целом за 2023 год штучный объем продаж роботов-пылесосов по России вырос на 5% более чем до 1,8 млн штук. На роботы приходится каждый пятый проданный в сети пылесос. По данным «Марвел-дистрибуции», за прошлый год продано 1,85 млн аппаратов на 35,3 млрд руб., что на 19% выше в денежном выражении и на 5% больше — в штучном, чем в 2022 году. Среди наиболее популярных брендов — Dreame, Xiaomi и Tefal.

Самыми активно растущими товарами в сегменте умного дома относительно предыдущего года оказались: интерактивная светодиодная лента, датчики безопасности, лампочки, девайсы для управления умным домом, а также розетки, перечислил представитель «М.видео-Эльдорадо».

По словам представителя Wildberries, продажи систем умного дома на маркетплейсе выросли в 2023 году на 168% в штуках и на 130% по стоимости.