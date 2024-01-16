Эксперт напомнил о золотом правиле зарядки смартфона

Россиянам напомнили, почему не стоит заряжать смартфон до 100 процентов
Смартфон не стоит заряжать всю ночь, особенно положив его под подушку. Доводить уровень заряда до 100% тоже не нужно, предупреждает IT-эксперт Сергей Кузьменко.
«Золотое правило зарядки гласит, что нужно лавировать в промежутке от 20 до 80%. Поставьте телефон на зарядку, когда показатель упадет ниже 50%, но отключите прежде, чем он достигнет 100%», – говорит Кузьменко.
Именно поэтому оставлять телефон на зарядке перед сном – это сомнительная затея. Кроме того, устройство в это время должно иметь возможность «дышать» и рассеивать тепло.
Сергей Кузьменко отметил, что шнуры, портативные батареи и другие зарядные устройства из некачественных материалов могут ломаться или вообще не сопрягаться с устройством пользователя, поэтому лучше пользоваться тем проводом, который лежал в комплекте с гаджетом.
Все зарядные устройства имеют разную пропускную способность силы тока, и если она больше, чем заложено в технических характеристиках гаджета, то может повредить аккумулятор. Поэтому важно изучать, насколько зарядник совместим с вашим смартфоном, передает РИА «Новости».