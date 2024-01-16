Эксперт напомнил о золотом правиле зарядки смартфона

Смартфон не стоит заряжать всю ночь, особенно положив его под подушку. Доводить уровень заряда до 100% тоже не нужно, предупреждает IT-эксперт Сергей Кузьменко.

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«Золотое правило зарядки гласит, что нужно лавировать в промежутке от 20 до 80%. Поставьте телефон на зарядку, когда показатель упадет ниже 50%, но отключите прежде, чем он достигнет 100%», – говорит Кузьменко.

Именно поэтому оставлять телефон на зарядке перед сном – это сомнительная затея. Кроме того, устройство в это время должно иметь возможность «дышать» и рассеивать тепло.

Сергей Кузьменко отметил, что шнуры, портативные батареи и другие зарядные устройства из некачественных материалов могут ломаться или вообще не сопрягаться с устройством пользователя, поэтому лучше пользоваться тем проводом, который лежал в комплекте с гаджетом.