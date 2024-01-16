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Анонсированы главные технологические прорывы 2024 года

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) перечислили главные технологические прорывы 2024 года. Список доступен на сайте журнала MIT Technology Review.

Анонсированы главные технологические прорывы 2024 года
© Unsplash

В первую очередь авторы выделили искусственный интеллект (ИИ), отметив, что в 2024 году он будет встречаться повсеместно. Также специалисты выбрали технологии редактирования генома CRISPR, подчеркнув, что соответствующие препараты уже появились.

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Ученые назвали в списке прорывных технологий гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro, препараты для похудения, суперэффективные солнечные элементы, сочетающие в себе кремний вместе с новейшими перовскитами, экзафлопсные компьютеры, способные выполнять квинтиллион операций в секунду.

Также в список MIT попали тепловые насосы, которые лидируют по продажам в США, чиплеты — чипы с определенным набором функций, улучшенные геотермальные системы и соцсети, которые заменили Twitter после покупки сервиса Илоном Маском и позволили людям получать информацию из децентрализованных источников.

В декабре авторитетный журнал Nature опубликовал список выдающихся ученых 2023 года. В топ попали один из руководителей миссии «Чандраян-3» Калпана Калахасти, основатель OpenAI Илья Суцкевер, ответственная за разработку лекарств для снижения веса биохимик Светлана Мойсова.

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