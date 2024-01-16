Анонсированы главные технологические прорывы 2024 года

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) перечислили главные технологические прорывы 2024 года. Список доступен на сайте журнала MIT Technology Review.

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В первую очередь авторы выделили искусственный интеллект (ИИ), отметив, что в 2024 году он будет встречаться повсеместно. Также специалисты выбрали технологии редактирования генома CRISPR, подчеркнув, что соответствующие препараты уже появились.

Ученые назвали в списке прорывных технологий гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro, препараты для похудения, суперэффективные солнечные элементы, сочетающие в себе кремний вместе с новейшими перовскитами, экзафлопсные компьютеры, способные выполнять квинтиллион операций в секунду.

Также в список MIT попали тепловые насосы, которые лидируют по продажам в США, чиплеты — чипы с определенным набором функций, улучшенные геотермальные системы и соцсети, которые заменили Twitter после покупки сервиса Илоном Маском и позволили людям получать информацию из децентрализованных источников.