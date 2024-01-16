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SpaceX испытает систему развертывания Starlink V2

В ходе летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship будет протестирована система развертывания полногабаритных спутников Starlink V2, заявил гендиректор компании SpaceX Илон Маск. Об этом сообщает издание SpaceNews.

SpaceX испытает систему развертывания Starlink V2
© ТАСС

По словам инженера, в компании надеются запустить Starlink V2 на Starship к концу текущего года.

Ранее вице-президент по работе с клиентами и интеграции компании SpaceX Джессика Дженсен сообщила, что третье летное испытание многоразовой транспортной системы Starship состоится в феврале.

В декабре прошлого года издание ArsTechnica сообщило, что в ходе третьего летного испытания многоразовую транспортную систему Starship могут проверить орбитальной топливной дозаправкой.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.

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