Назван наиболее пострадающий от изменения климата регион Земли

Наибольшие экономические потери от изменения климата к 2050 году понесет Азия. Регион, который сильнее всего пострадает от глобального потепления регион Земли, назвали аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ), чье исследование было опубликовано на сайте организации.

По данным экспертов, общие экономические потери Азии от климатических изменений могут составить 3,5 триллиона долларов. Второе и третье место в списке наиболее пострадавших регионов заняли Европа и Южная Америка — ущерб для них оценили в 2,6 и 2,2 триллиона долларов соответственно. Общий же объем экономических потерь для всех регионов к 2050 году составит 12,5 триллиона долларов.

Исследователи также отметили, что климатические изменения будут стоить жизни 14,5 миллиона человек. Самыми опасными природным бедствием станут наводнения и засухи — потери от них в ближайшие 26 лет могут составить 8,5 миллиона и 3,2 миллиона человек соответственно. Наиболее же экономически разрушительными станут волны аномальной жары — финансовый ущерб от них составит 7,1 триллиона долларов. Помимо них, серьезный урон нанесут засухи (3,2 триллиона долларов) и потопы (1,6 триллиона долларов).