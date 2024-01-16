Московские реставраторы восстановили туфли XVIII века

Московские реставраторы восстановили обувь XVIII-XIX веков, найденную при раскопках на Дербеневской улице в 2022 году. Об этом сообщил и в пресс-службе департамента культурного наследия столицы.

© Мир 24

Артефакты – обрезки обувной кожи – нашли на дне засыпанного колодца, в котором долгое время сохранялся достаточный уровень влажности. По словам археологов, подобные находки считаются не только редкостью, но и счастливой случайностью. В старину изношенную обувь не хранили – ее тут же пускали на заплатки, поэтому даже обрезки найти нелегко. Сама кожа с течением времени сильно деформируется и ссыхается, однако при размягчении может восстанавливать форму, сложившуюся при носке человеком.

Реставраторы потратили больше года, чтобы восстановить туфлю XVIII века, кожаный сапог, ботинок и лапти XIX века из нескольких разрозненных ссохшихся лоскутов. Для этого обрезки кожи тщательно расчищали и выбирали элементы, относящиеся к одной обувной форме. После этого детали размягчали и собирали в композиции. Затем специалисты устраняли деформацию каждого полученного фрагмента.

Дербеневская улица, где были найдены обрезки обувной кожи, славилась кожевенным производством. Многие местные жители занимались сапожным мастерством и здесь же продавали свои товары. В начале XVIII века ремесленная слобода была ликвидирована и здесь стали селиться московские купцы.