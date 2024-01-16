Chrome замедляет работу ПК при просмотре YouTube с блокировщиками рекламы

В первой половине января пользователи Сети начали жаловаться на тормоза и медленную работу YouTube на ПК. Всё дело оказалось в блокировщиках рекламы — при использовании популярной программы AdBlock сайт начинал работать нестабильно даже у подписчиков Premium.

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Спустя некоторое время стало известно, что сильнее всего проблема повлияла на пользователей браузера Chrome. Как обратили внимание в издании PC Gamer, при запуске роликов на YouTube в Chrome с включенным AdBlock нагрузка на процессор в компьютере повышалась сразу на 17%. Это не очень большая разница для мощных ПК, однако небольшие ноутбуки с простой системой охлаждения могут столкнуться с перегревом комплектующих и серьёзными тормозами.