Apple выпустит отдельный App Store для Евросоюза

Компания Apple готовится разделить магазин приложений App Store на две отдельных версии, чтобы соответствовать новым законам Евросоюза. Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

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Версия App Store в Евросоюзе разрешит устанавливать на iPhone и iPad сторонние приложения — судя по всему, в основном магазине такой возможности не будет. Осуществить задуманное Apple должны до 7 марта, именно в этот день вступят в силу новые законы ЕС относительно приложений на мобильных телефонах.