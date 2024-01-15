Ученые раскрыли тайну дыр на дне Северного моря

Он отметил, что морские свиньи и песчанки играют ключевую роль в формировании этих оспин, причем их поведение и взаимодействие с окружающей средой имеют большое значение. Результаты этого исследования впервые показывают, что образование подводных впадин на самом деле зависит от поведения этих морских животных, а не от других факторов, о чем подчеркнул сам ученый. Эта работа была опубликована в научном журнале Communications Earth & Environment.