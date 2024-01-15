Ученые раскрыли тайну дыр на дне Северного моря
Геолог из Кильского университета Йенс Шнайдер фон Даймлинг пришел к выводу, что подводные оспины на дне Северного моря образовались благодаря деятельности морских животных, а не из-за выделения метана, как предполагалось ранее.
Он отметил, что морские свиньи и песчанки играют ключевую роль в формировании этих оспин, причем их поведение и взаимодействие с окружающей средой имеют большое значение. Результаты этого исследования впервые показывают, что образование подводных впадин на самом деле зависит от поведения этих морских животных, а не от других факторов, о чем подчеркнул сам ученый. Эта работа была опубликована в научном журнале Communications Earth & Environment.
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