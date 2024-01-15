Найдено объяснение необычному составу образцов лунной лавы с "Аполлонов"

Европейские планетологи выяснили, что необычный состав образцов лунной лавы, доставленных на Землю в рамках миссий "Аполлон", можно объяснить тем, что они возникли в результате очень долгих химических взаимодействий между лунной мантией и кристаллами ильменита и других горных пород. Об этом сообщил Бристольский университет.

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"До настоящего времени мы не могли объяснить ни присутствие этого уникального типа магмы на Луне, ни понять, как вообще она могла достичь ее поверхности, где с ней столкнулись астронавты из миссий программы "Аполлон". Мы рады тому, что нам удалось разрешить эту дилемму", - заявил профессор Бристольского университета (Великобритания) Тим Эллиотт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

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Ученые раскрыли историю образования одних из самых необычных лунных пород, которые были доставлены на Землю в рамках программы "Аполлон". Часть из этих образцов, представлявших собой фрагменты застывшей лунной базальтовой лавы, содержала в себе необычно большие количества соединений титана, которые, предположительно, не должны были встречаться на поверхности Луны.

Впоследствии астрономы обнаружили, что залежи подобных магматических пород встречаются не только в зонах посадки "Аполлонов", но во многих других регионах Луны, что породило большой интерес к тому, как богатая титаном лава могла попасть на поверхность естественного спутника Земли. Геологи много десятилетий пытались найти объяснение необычному составу и структуре этих отложений лунной лавы, однако им не удавалось этого сделать.

Ученые получили ответ на этот вопрос, для чего они детально изучили химический состав проб с Луны, а также провели серию опытов с их аналогами в лаборатории. Эти эксперименты указали, что богатые титаном пробы лунной лавы возникли в результате длительных химических взаимодействий между твердой лунной мантией и растущими кристаллами ильменита, горной породы, которая состоит преимущественно из окисей титана и железа.

Эти взаимодействия привели к существенным переменам в долях железа, магния, кальция, титана и некоторых других элементах. В дополнение к этому, изменился не только состав лавы, но и ее плотность, что позволило ей "всплыть" к поверхности Луны и сформировать отложения, которые были через 3,5 млрд лет найдены и изучены астронавтами из программы "Аполлон", подытожили исследователи.

О программе "Аполлон"