Ученый объяснил появление «огненного шара» над небом Японии

Пролетевший в небе над Японией «огненный шар», вероятно, был небольшим болидом, сгоревшим в атмосфере. Такое предположение в понедельник, 15 января, высказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

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— Скорее всего, пролетел небольшой болид, они сгорают в атмосфере, просто оставляют светящийся след, — объяснил он.

Ученый отметил, что благодаря нынешним технологиям почти у каждого есть возможность снять видео с падением болида. Из-за этого может возникнуть иллюзия, что подобных космических явлений стало больше. Однако в действительности на Землю выпадает несколько сотен тысяч тонн метеоритного вещества в год.

По данным японских исследователей, метеор летел со скоростью 42,4 километра в секунду, а траектория его падения находилась между заливом Сагами и префектурой Нагано, передает РИА Новости.