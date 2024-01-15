IT-эксперт оценил, приведет ли развитие ИИ к исчезновению профессий

В случае, если развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет к исчезновению некоторых профессий, в мире появятся другие. Об этом RuNews24 рассказал IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков.

«Профессии всегда исчезали и появлялись в связи с потребностями общества. При замене конной тяги двигателями большое количество профессий, связанных с управлением, обслуживанием лошадей и транспортных средств, а также с производством этих экипажей, повозок и тому подобного или полностью исчезло, или осталось как раритет в ничтожно малом количестве. Поэтому одни профессии исчезнут, а другие возникнут», — сказал эксперт.

Он отметил, что на данном этапе уже возникают профессии, которые связаны с использованием нейросетей. По его мнению, данное направление является очень перспективным для России. При этом оно развивается и в других странах. Например, в Китае судей обязали советоваться с ИИ, в Сингапуре нейросеть используют при разборе мелких дел, уточнил Ермаков.