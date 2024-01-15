iPhone 16 и 16 Plus получат 8 ГБ ОЗУ

Технологический аналитик Джефф Пу (Jeff Pu) поделился некоторой информацией относительно следующего поколения iPhone.

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В исследовательской записке инвестиционной компании Haitong International Securities Пу подтвердил, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут иметь 8 ГБ оперативной памяти, что больше, чем у iPhone 15 и iPhone 15 Plus (6 ГБ). А это в свою очередь положительно скажется на производительности гаджетов.

Также сообщается, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут оснащены 3-нм чипсетом Apple A18. С другой стороны, модели Pro будут работать на базе A18 Pro.

Кроме того, iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут оснащены модемом Qualcomm Snapdragon X70, присутствующим во всей линейке iPhone 15, а Pro-варианты получат модем Qualcomm Snapdragon X75. Это будет означать, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max смогут предлагать более высокие скорости 5G, чем базовые модели.

По словам аналитика, iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат поддержку Wi-Fi 6E, которая в настоящее время поддерживается только на моделях iPhone 15 Pro, что обеспечит более высокую скорость соединений Wi-Fi. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max могут получить поддержку недавно принятого стандарта Wi-Fi 7.