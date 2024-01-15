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Российские ученые запатентовали новый способ культивирования «золотого корня»

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разработали новый способ культивирования краснокнижного растения под названием родиола розовая, также известного как «золотой корень». Он позволит выращивать растение в промышленных условиях, а не добывать его в природе, сообщает РИА «Новости».

В России запатентовали новый способ культивирования «золотого корня»
© Мир 24

Родиола розовая обладает целебными свойствами. Ее широко применяют в медицине, пищевой промышленности и косметологии. Но это редкое растение занесено в Красную книгу, и его сбор в России запрещен.

Представители Сибирского ботанического сада ТГУ предложили использовать для культивирования «золотого корня» биостимуляторы на основе бурых водорослей. Они позволят выращивать родиолу с повышенным содержанием полезных веществ. Ученые уже получили патент на свое изобретение.

Новая технология позволит, в частности, повысить концентрацию розавина на 50%. Это главное биологически активное вещество родиолы, способствующее снижению стресса и росту выносливости.

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Наука и техника