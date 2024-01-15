В России запатентовали новый способ культивирования «золотого корня»

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разработали новый способ культивирования краснокнижного растения под названием родиола розовая, также известного как «золотой корень». Он позволит выращивать растение в промышленных условиях, а не добывать его в природе, сообщает РИА «Новости».

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Родиола розовая обладает целебными свойствами. Ее широко применяют в медицине, пищевой промышленности и косметологии. Но это редкое растение занесено в Красную книгу, и его сбор в России запрещен.

Представители Сибирского ботанического сада ТГУ предложили использовать для культивирования «золотого корня» биостимуляторы на основе бурых водорослей. Они позволят выращивать родиолу с повышенным содержанием полезных веществ. Ученые уже получили патент на свое изобретение.

Новая технология позволит, в частности, повысить концентрацию розавина на 50%. Это главное биологически активное вещество родиолы, способствующее снижению стресса и росту выносливости.