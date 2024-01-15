Спрогнозированы экстремально сильные вспышки на Солнце в 2024 году

"Ожидаем, что год будет активный, то есть не будет таких перерывов по 3–4 месяца, как в 2023 году. Надо привыкать к тому, что в целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно", – заявил он.