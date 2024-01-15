Заслуженный пилот России сравнил новый Ту-214 с Airbus и Boeing

Российский пассажирский самолет Ту-214 вполне способен конкурировать с такими лайнерами, как Airbus 321, Boeing 737, Boeing 700 и Boeing 800, рассказал NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. По его мнению, после некоторых улучшений Ту-214 можно смело ставить в один ряд с указанными воздушными судами по техническому оснащению и уровню комфорта.

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Ту-214 вполне соответствует современному мировому уровню самолетостроения. Он не превосходит Boeing или Airbus, но лучше любого китайского продукта. В мире никто такого кластера самолетов не делает. Нормальная машина, которая может эксплуатироваться 15–20, а может и 30 лет. Если поставят новую авионику, двигатели, Ту-214 займет очень порядочное место среди таких монстров, как Boeing и Airbus, — сказал пилот.

Он также отметил, что Ту-214 имеет просторный салон, так что даже если «Аэрофлот» реализует свой замысел довести число мест для пассажиров до 175, тесно в самолете не будет. Летчик добавил, что Ту-214 может выполнять не только внутренние, но и зарубежные рейсы. По словам эксперта, в этом у него есть преимущество, поскольку эксплуатируемые отечественными авиакомпаниями Airbus и Boeing находятся на территории России незаконно и могут быть арестованы за пределами страны.

Ту-214 абсолютно сертифицированная машина, которая спокойно может выполнять зарубежные рейсы. Сама стоимость самолета в разы меньше, чем Airbus и Boeing, — заключил пилот.