Лучшие бесплатные архиваторы: обзор топовых программ

Ни один современный компьютер не может обойтись без архиватора: программы для создания и распаковки сжатых файлов жизненно необходимы в повседневной работе. Мы собрали подборку лучших бесплатных архиваторов.

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Пожалуй, самый популярный архиватор для Windows: им пользуется подавляющее большинство пользователей ПК. WinRAR поддерживает все актуальные форматы архивов и позволяет защищать сжатые файлы 256-битным шифрованием. Технически программа платная, но никто не запрещает вам продолжать пользоваться ей по истечению 40-дневного пробного периода.

7-Zip — бесплатный архиватор с открытым исходным кодом. Он весит всего 1 МБ и может распаковать практически любой сжатый файл. Конечно, 7-Zip нельзя назвать самой привлекательной опцией, но программа так грамотно разработана, что вам вряд ли будет не хватать красивых интерфейсов платных аналогов. Оригинальный формат 7z предназначен для высокой компрессии и поддерживается большинством архиваторов; помимо этого, 7-Zip может создавать самораспаковывающиеся 7z-архивы.

Архиватор PeaZip тоже разработан на базе открытого исходного кода, но обладает чуть более широким набором инструментов, чем 7-Zip. Он совместим фактически со всеми форматами сжатых файлов и предлагает собственный (PEA), ориентированный на безопасность архива. Помимо этого, PeaZip способен конвертировать одни типы архивов в другие и имеет функцию проверки файлов на ошибки.

Многие хорошие архиваторы скрывают свои лучшие функции за комплексными системами меню, но Zip Free от Ashampoo — редкое исключение. Чистый интерфейс и крупные, понятные иконки делают этот архиватор отличным выбором для тачскрин-устройств. Zip Free не предлагает ошеломляющего набора инструментов, и каждая из его функций четко объясняется самой программой.

Zipware крайне прост в использовании и выглядит так же приятно, как и любой платный архиватор. Пожалуй, главная фишка программы — это встроенный антивирусный сканер: если объем архива меньше 32 ГБ, его можно проверить на угрозы при помощи VirusTotal. Продвинутым пользователям эта функция вряд ли понадобится, однако она пригодится всем, кто сомневается в распаковке неизвестных файлов.