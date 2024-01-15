В 2023 году почти каждый третий россиянин проводил в сети 2-3 часа в день

Согласно исследованию, 38% респондентов выходят в сеть сразу после пробуждения, а главный онлайн-контент – новости.

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, как и на что в 2023 году они распределяли своё личное время в онлайне, не считая рабочих нужд.

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Чуть больше половины (53%) опрошенных россиян заявили, что не могут представить свою жизнь без использования интернета. 47% не против перерывов и «детокса» от гаджетов.

При этом почти такое же количество, как и любителей «интернет-детокса» (46%), утверждают, что смогут легко обойтись без выхода в онлайн неограниченное количество времени. Для 27% максимум воздержания – 1 день. 14% признаются, что начинают скучать уже через несколько часов. 9% могут прожить без интернета 1 неделю, а 4% уже спустя час ощущают тревогу.

Для почти каждого третьего (28%) россиянина дневная норма времени в сети в 2023 была 2-3 часа. Для 23% – 1-2 часа. 18% провели в интернете 4-6 часов, 13% – более 6 часов. Каждый десятый утверждает, что его браузер был открыт целый день, а 8%, напротив, ограничивали себя одним часом.

Свой первый визит в сеть 38% респондентов совершали сразу после пробуждения. 24% – за завтраком, 17% – по дороге на работу. 21% заявили, что интернет для личных нужд использовали только вечером.

Чаще всего в 2023 во Всемирной паутине россияне читали новости — об этом сообщили 49% респондентов. 24% искали полезную информацию, 20% развлекались, 7% подрабатывали в интернете.

Почти половина (47%) опрошенных россиян выходили в сеть со смартфонов. Персональными компьютерами и ноутбуками пользовались не так часто — 30% и 18% соответственно. Наименее популярный гаджет – планшет (5%).

Респонденты, которые часто устраивают себе перерыв от интернета, назвали виды досуга, на который таким образом освободили себе время. 28% больше гуляли, 24% посвятили себя хобби, 20% читали печатные книги, 14% встречались с друзьями и близкими, 4% ходили в кино, театры и на концерты. При этом каждый десятый (10%) затруднился с ответом и не смог вспомнить, на что потратил свободное от сети время в 2023 году.

На вопрос, какого гаджета с выходом в интернет им не хватает в повседневной жизни, 37% назвали домашнего робота-помощника. 28% хотят компактные очки дополненной реальности с многочисленными функциями, в том числе для работы, четверть (25%) – беспилотный автомобиль, а 10% уже мечтают о нейрочипе прямо в собственном теле.