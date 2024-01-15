Смартфон на все деньги: обзор "бюджетного" флагмана iQOO 12

Несмотря на то, что в последнее время смартфоны средней ценовой категории завоевали популярность пользователей, у флагманских моделей всегда будет своя лояльная аудитория, которая хочет получить от смартфона все. Особенно, если этот смартфон не стоит как "крыло от "Боинга". Сегодня в нашем обзоре именно такая модель.

© Дмитрий Бевза/РГ

IQOO 12 (напомним, что IQOO - бренд компании Vivo) - один из первых смартфонов в мире, получивших мощнейший мобильный процессор Snapdragon 8 3-го поколения. Для чего нужен такой процессор. Разумеется, не для того, чтобы все работало "плавно, быстро и не тормозило". С этой задачей справляются и процессоры попроще. Snapdragon 8 (Gen3) обеспечивает возможность для длительного и суперкомфортного игрового процесса, с максимальными настройками в самых тяжелых играх, а также показывает свою мощь при работе камеры, оптимизации изображения и работе с алгоритмами искусственного интеллекта. Ну и, в конце концов, он более энергоэффективен, то есть бережнее расходует аккумулятор.

Видео дня

К нам на обзор попала белая версия iQOO 12 (Legend).

Дизайн и конструкция

Начнем по традиции с дизайна. К нам на обзор попала версия iQOO 12 - Legend. У нее хромированная рамка, белая стеклянная задняя панель с брендингом BMW M. Брендинг аккуратный - три маленькие цветные полоски… и все. Есть и черная версия - Alpha, без логотипа BMW Motorsport. Причем в iQOO очень разумно сделали белую версию глянцевой, а черную - матовой. Благодаря этому отпечатки пальцев не видны ни на одной из моделей. Вообще дизайн iQOO 12 довольно интересен, уже поднадоевшее оформление модуля камер в виде стеклянной шайбы или кольца заменили на оригинальный "иллюминатор".

Дмитрий Бевза/РГ

Экран плоский, что, соответственно, придется по душе "хейтерам" 3D-экранов с загнутыми краями. Как почти у всех смартфонов с плоскими экранами, без чехла им пользоваться немного комфортнее, чем с ним. Ну и, разумеется, чехол съедает значительную часть эффектного дизайна iQOO 12. В защиту "зачехления" можно сказать, что смартфон большой (дисплей 6,68 дюйма, это вам не шутка), немного скользкий, и хват такого аппарата нельзя назвать супернадежным, особенно если ладонь владельца небольшая. А чехол - какая-никакая, но все же защита. Отметим, что задняя панель iQOO 12 тоже почти плоская, но только почти, и в ладонь при этом не врезается.

Размеры iQOO 12 - 163,2 x 75,9 x 8,1 мм, вес около 204 граммов - что соответствует большинству весогабаритных характеристик современных 6,8-дюймовых смартфонов. iQOO 12 имеет степень защиты IP64, что обеспечивает полную защиту от пыли и устойчивость к струям воды. Однако в воду погружать iQOO 12 не рекомендуется.

Экран

iQOO 12 сохранил тот же размер экрана 6,78 дюйма, что и его предшественник - iQOO 11, но в нем используется совершенно новая панель AMOLED с ШИМ-частотой 2160 Гц, что обеспечивает отсутствие мерцания на низкой яркости.

Важной характеристикой этого экрана является его возможность достигать пиковой яркости 3000 нит. Соответственно, он отлично читается на солнце.

Дмитрий Бевза/РГ

Стандартная яркость дисплея 1400 нит, есть поддержка HDR10 +, динамическая частота обновления экрана от 144 Гц до 1 Гц, что с одной стороны обеспечивает плавность во время игр и просмотра видео, с другой - экономит заряд аккумулятора.

Дисплей iQOO 12 поддерживает цветовое пространство DCI-P3. Предлагается три различные цветовые модели: стандартная (по умолчанию, DCI-P3), яркая (DCI-P3 с усилением насыщенности) и профессиональная цветная (sRGB) - для работы с фото, видео и графикой.

В меню параметров дисплея можно включить визуальное улучшение, MEMC и высокое разрешение. Первое оптимизирует цвета и контрастность в видеоприложениях, таких как Netflix, YouTube, и штатном видеоплеере, (можно выбрать приложения вручную из списка совместимых). Это дает небольшое увеличение насыщенности цвета и контрастности.

Опция MEMC и "высокое разрешение" предназначены для более плавного и чистого показа видео. Аббревиатура MEMC расшифровывается как Motion Estimation, Motion Compensation, то есть оценка движения и его компенсация. Если кратко, эта технология делает картинку на экране смартфона более четкой и плавной за счет программного добавления кадров к оригинальному видеоряду там, где это уместно.

Дмитрий Бевза/РГ

Процессор и память

Snapdragon 8 Gen 3 примерно на 30 % быстрее и на 20 % энергоэффективнее по сравнению с Snapdragon 8 второго поколения. А его графический процессор на 25 % быстрее и обеспечивает на 40 % лучшую трассировку лучей по сравнению с графическим процессором Snapdragon 8 Gen2. Искусственный интеллект вообще занимает центральное место в концепции Snapdragon 8 Gen 3. Его AI Engine поддерживает мультимодальные генеративные модели ИИ и популярные модели для распознавания речи - чип может обрабатывать до 20 токенов в секунду. ИИ также расширяет возможности камеры. Например, может повысить яркость и детализацию изображений в реальном времени, а во время съемки ночного видео может осветлить темную сцену.

iQOO 12 доступен в трех конфигурациях оперативной памяти - 12 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1ТБ.

Смартфон оснащен самой большой испарительной камерой площадью 6010 мм² в истории iQOO, что на 40 % больше, чем у iQOO 11, а также 11 сенсорами для отслеживания изменений температуры всего устройства в режиме реального времени.

В тесте AnTutЕu Benchmark 10 iQOO 12 набирает около 2024000 баллов. Для сравнения - Samsung Galaxy S23 Ultra получил 1522000 баллов. В одноядерном GeekBench у iQOO 12 6 2180 баллов в многоядерном 6680. У iPhone 15 Plus 2900 и 6610, соответственно.

Как мы уже говорили, Snapdragon 8 (Gen3) идеален для игр. А еще в iQOO 12 доступен специальный ультраигровой режим, большинство функций которого предназначены для уменьшения помех во время игры или предотвращения отображения уведомлений определенными приложениями. Одна из самых его интригующих опций - это возможность выключать экран и продолжать работу игры в фоновом режиме. Особенно полезно для пошаговых игр и игр, требующих действий, аналогичных фармингу или гринду.

Аккумулятор и зарядка

iQOO 12 поддерживает технологию FlashCharge мощностью 120 Вт и поставляется с зарядкой мощностью 120 Вт. Существует два варианта зарядки: быстрая и оптимизированная (когда учитываются пользовательские привычки).

Время зарядки действительно очень быстрое. Мы получили 30% всего за 5 минут, 70% заряда - за 15, а полная зарядка заняла 25 минут.

Аккумулятора хватает на 1-2 дня в зависимости от сценариев использования. Понятно, что "тяжелые игры" высаживают аккумулятор быстрее, чем Telegram, но при любом разумном использовании с утра и до ночи iQOO 12 проработает.

Камеры

iQOO 12 оснащен комплектом из трех камер флагманского класса. Имеется основная камера на 50 МП, сверхширокоугольная на 50 МП и телеобъектив на 64 МП с 3-кратным оптическим зумом и 10-кратным увеличением без потери качества.

Фронтальная камера одна - на 16 Мп.

Главная камера iQOO 12 основана на новом сенсоре OmniVision OV50H с разрешением 50 МП, площадью 1/1,3 дюйма и размером пикселей 1,2 мкм; он поддерживает разнонаправленную автофокусировку Quad-PD. Датчик расположен за оптически стабилизированной (OIS) линзой с фокусным расстоянием 23 мм/1.7. Имеется поддержка 2-кратного зума без потери качества.

В сверхширокоугольной камере используется 50-мегапиксельная камера Samsung (S5K)JN1 с датчиком 1/2,76 дюйма и размером отдельных пикселей 0,64 мкм. Она имеет объектив 15 мм f/2.0 и поддерживает автофокусировку, что означает, что на нее можно снимать макрофото.

Последняя тыльная камера - телефото - оснащена сенсором OV64B с разрешением 64 МП, размером 1/2 дюйма и размером отдельных пикселей 0,7 мкм. Она получила перископный объектив 70 мм f/2,6 с оптической стабилизацией. Камера обеспечивает 3-кратное оптическое увеличение и 10-кратное масштабирование без потери качества, а также поддерживает фокусировку с очень близких расстояний, что позволяет делать отличные снимки с натуральным эффектом боке.

Фронтальная камера такая же, как на iQOO 11, - архаичная 16-мегапиксельная Samsung S5K3P9 (1/3", 1 мкм) с фильтром Tetra-cell.

Приложение камеры похоже на предыдущие приложения iQOO и Vivo. Есть переключатель масштабирования, который имеет прямой доступ к каждой из трех камер и к их гибридным уровням масштабирования (2x, 10x). Доступ к режиму "Супермакро" осуществляется с помощью значка цветка, но у него также есть опция автоматического включения, которая срабатывает, когда вы приближаетесь к объекту очень близко. Новинкой этого года является возможность выбирать стиль фотографии между тремя вариантами: "Яркий", "Текстурированный" и "Естественный".

Режим "Естественный цвет" обеспечивает реалистичные цвета, в отличие от более насыщенного режима "Яркий", который установлен по умолчанию. Текстурированный вариант предлагает более атмосферный и художественный вид.

Портретный режим также включает в себя различные эффекты и стили и по умолчанию снимает с 2-кратным увеличением, но можно переключиться на 1-кратное или 3-кратное увеличение.

Основная камера сохраняет фотографии с разрешением 12,5 МП, которые имеют хорошую детализацию, резкость, выдающийся динамический диапазон и превосходную контрастность. Шум низкий, цвета более насыщены, чем в реальности, но в рамках разумного. А вот режим естественных цветов не только обеспечивает точную цветопередачу, но и предлагает менее агрессивно обработанные фотографии с более адекватной резкостью, а иногда и с более высокой контрастностью.

Текстурированные фотографии значительно повышают насыщенность, резкость и яркость.

Селфи-камера с разрешением 16 МП дает хорошую экспозицию, точную цветопередачу и широкий динамический диапазон, но вот детализация оставляет желать лучшего.

Фотографии, сделанные основной камерой при слабом освещении очень хороши. В них много деталей, отличная экспозиция, хорошее шумоподавление и прекрасная насыщенность цветов.

Дмитрий Бевза/РГ

Дмитрий Бевза/РГ

Дмитрий Бевза/РГ

iQOO 12 поддерживает запись видео на всех своих камерах. Все три тыльные камеры могут снимать видео в разрешении 4K со скоростью до 60 кадров в секунду, а основная камера поддерживает видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду.

Селфи-камера имеет ограничение на съемку в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Электронная стабилизация поддерживается всеми тыльными камерами и на любой частоте кадров, и на всех разрешениях, кроме 8K. Также есть режим Super Steady.

Битрейт видео составляет около 50 Мбит/с для клипов 4K и 140 Мбит/с для клипов 8K. Звук записывается в стереорежиме с битрейтом 250 кбит/с.

Минусы

Больше всего в iQOO 12 раздражают предустановленные приложения, причем как в китайской версии, так и в версии для других рынков. Предустановок неприлично много. Да, возможно предустановка сторонних приложений (если она коммерческая) помогает снизить отпускную цену смартфона, но пользователь этого не понимает, он знает, что вынужден потратить время на удаление ненужного ему софта.

Еще один минус - довольно слабая и старая (для флагмана) селфи-камера. Она выбивается из общего высокого уровня комплектующих iQOO 12.

Кому-то может не понравиться агрессивная обработка снимков программными алгоритмами iQOO 12. Впрочем, в настройках можно ее смягчить, выбрав режим естественной цветопередачи.

А еще от флагмана мы ожидаем влагозащиту по стандарту IP68, возможность безнаказанно уронить iQOO 12 в воду и, разумеется, беспроводную зарядку. Всего этого нет.

Большой экран назвать недостатком нельзя (скорее, наоборот), но людям с маленькими ладонями придется приноравливаться к размерам смартфона.

Доступность iQOO 12 оставляет желать лучшего. Официально он продавался только в Китае и некоторых странах Азии (Индии, Таиланде, Малайзии и Индонезии).

Технические характеристики:

Операционная система Funtouch OS 14 на базе Android 14;

Дисплей 6,78-дюймовый LTPO AMOLED (2800x1200), частота обновления 144 Гц, HDR10+, автоматическая яркость 1400 нит, максимальная яркость 3000 нит;

Чипсет Snapdragon 8 3-го поколения, 4 нм;

Память 256 ГБ 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ 16 ГБ ОЗУ;

Тыльная камера 150 МП f/1,7 23 мм, 1/1,3 дюйма, OIS, 8K при 30 кадрах в секунду, 4K при 60 кадрах в секунду;

Тыльная камера 250 МП, f/2,0, широкоугольный объектив 15 мм, угол обзора 119 градусов, автофокус;

Тыльная камера 3Телеобъектив 64 МП f/2,6 70 мм, 3-кратный оптический зум, 10-кратный зум, OIS;

Фронтальная камера 16 МП f/2,5, видео 1080p;

Защита IP64 пыле- и водонепроницаемость;

Коммуникации Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Sub-6 5G, двухдиапазонный GPS;

Безопасность Оптический датчик отпечатков пальцев на экране;

Аудио USB-C, стереозвук, звук 24 бит/192 кГц;

Аккумулятор 5000 мАч, зарядка 120 Вт;

Размеры 163,2 х 75,9 х 8,4 мм, 203 г;

Цвета Белый, черный.

Заключение

iQOO 12 однозначно хорош. Приятный дизайн, топовое железо, которое удовлетворит и фото-, видеолюбителей, и геймеров. Обещана длительная поддержка обновлений операционной системы. Достойное время автономной работы.