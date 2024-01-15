Предложена новая классификация пресноводных улиток

Биологи Санкт-Петербургского университета и Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН (Архангельск) предложили новую классификацию моллюсков семейства Lymnaeidae, являющихся промежуточными хозяевами паразитических червей и имеющих большое значение для медицины и ветеринарии. Научный коллектив предложил новую, более точную классификацию этого семейства пресноводных улиток. Она опубликована в коллективной монографии, в подготовке которой также участвовали представители научных школ Кубы, Аргентины, Нидерландов и Франции.

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Результаты исследования поддержаны грантами РНФ и представлены в монографии The Lymnaeidae: A Handbook on Their Natural History and Parasitological Significance. Пресноводные моллюски семейства Lymnaeidae или прудовики — богатая видами и широко распространенная по всем континентам (кроме Антарктиды) группа беспозвоночных. Сегодня они широко используются в науке в качестве модельных животных: так, большой прудовик позволяет изучать нейрофизиологию поведения. Многие представители этого семейства имеют большое практическое значение как промежуточные хозяева паразитических червей, например, печеночного сосальщика.

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Сегодня ученым известно более 150 различных прудовиков, однако с появлением и развитием молекулярно-генетических методов стало ясно, что вся прежняя система этой группы животных, которая опиралась на морфологические признаки, должна быть переработана. Как отметил ответственный редактор монографии и соавтор нескольких глав, заведующий лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночных СПбГУ Максим Винарский, изначально описание и систематику прудовиков ученые проводили на основании характеристик раковин, а не мягкого тела животных. Такой подход усложняет истинную классификацию, поскольку раковина этих моллюсков очень пластична, легко изменяет свои размеры и форму. Именно эта изменчивость порождает ошибки при разработке единой классификации. Однако и признаки мягкого тела оказались не очень надежной основой.

«Расшифровка нуклеотидных последовательностей отдельных генов (а в последние годы и целых геномов) показала, что все системы семейства, построенные в XIX-XX веках на основе анализа раковины, и даже те, что были созданы с использованием анатомических данных, содержат много неточностей. Очень часто разные виды моллюсков, хорошо различающиеся генетически, полностью неразличимы по морфологии, и наоборот», - объяснил Максим Винарский.

В настоящее время используется интегральный подход: ученые сначала проводят генетический анализ, а потом сопоставляют результаты с описанными ранее видами и морфологическими признаками. Такой подход позволяет строить систему и на более высоком уровне – от рода до подсемейства.

Ученые Санкт-Петербургского университета и Лавёровского центра создали крупнейшую на данный момент библиотеку расшифрованных последовательностей (сиквенсов) различных видов прудовиков, населяющих континенты Земли. Это позволило разработать и предложить новую глобальную систему живущих сейчас представителей этого семейства, основанную на постоянных характеристиках моллюсков.

«Итогом работы стала представленная в монографии новая система семейства, уточняющая и дополняющая известные ранее варианты. На её основе было проведено глобальное биогеографическое районирование прудовиков, их распределение по континентам и зоогеографическим областям. Благодаря этой большой и сложной работе отечественная зоология на ближайшие десятилетия займет ведущее место в одном из частных, но важных аспектов изучения биологического разнообразия», — отметил Максим Винарский.