Предложена новая классификация пресноводных улиток

Результаты исследования поддержаны грантами РНФ и представлены в монографии The Lymnaeidae: A Handbook on Their Natural History and Parasitological Significance. Пресноводные моллюски семейства Lymnaeidae или прудовики — богатая видами и широко распространенная по всем континентам (кроме Антарктиды) группа беспозвоночных. Сегодня они широко используются в науке в качестве модельных животных: так, большой прудовик позволяет изучать нейрофизиологию поведения. Многие представители этого семейства имеют большое практическое значение как промежуточные хозяева паразитических червей, например, печеночного сосальщика.