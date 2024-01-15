СМИ: «Аэрофлот» и ОАК договорились о конфигурации салонов Ту-214

Компания «Аэрофлот» согласовала с производителем самолетов Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») часть параметров конфигурации салонов самолетов Ту-214, первая партия которых должна быть поставлена в ближайшее время. Об этом со ссылкой на рабочую переписку сообщает РБК.

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Ранее «Аэрофлот» обратился к компании «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию; ОАК) с просьбой внести 99 изменений в пассажирский салон самолетов Ту-214, в том числе в конфигурацию пассажирских кресел, сервисной панели, кухни и освещения. Также в авиакомпании, которая предварительно заказала 210 Ту-214, настаивают на увеличении объема багажных полок, чтобы чемоданы размещались поперек «на боку» и на одну полку влезало до шести чемоданов cabin size.

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При этом первые пять Ту-214 должны быть поставлены «Аэрофлоту» в декабре 2024-го — январе 2025 года.

«Переговоры по конфигурации салона Ту-214 продолжаются, ждем официального подтверждения наших предложений от производителя самолетов», — заявили в пресс-службе «Аэрофлота».

В свою очередь рабочие документы свидетельствуют о том, что первая партия самолетов для «Аэрофлота» будет выполнена в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел: 12 бизнес-мест и 163 — в классе эконом.

Шаг кресел (расстояние для пассажира до соседнего кресла) в бизнес-классе составит 96 см, в экономе — 78 см. Сиденья планируется оснастить розетками и USB-разъемами, обеденными столиками, а для бизнес-пассажиров в подлокотники кресел будут вмонтированы и коктейльные столики.

«Шаг кресел 78 см — стандарт для нашего авиапрома, он знаком, например, по Ту-154. Однако за последние полвека средний рост человека в России увеличился на 10 см. Поэтому сегодня 78 см — это не очень много», - отметил автор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.

Он также обратил внимание на небольшую вместительность багажных полок в Ту-214, где стандартных чемоданов Cabin Size (55х40х25 см) помещается едва ли не вдвое меньше, чем число пассажиров. Из-за этого, считает эксперт, придется или уменьшать норму ручной клади, или принудительно отправлять ручную кладь в багаж. Однако размер полок пока согласовывается.

Также самолеты должны быть оснащены мониторами для стриминга развлечений для пассажиров бизнес-класса. Но такая опция станет доступна не ранее 2026 года. Интернет на борту тоже появится не с первых поставок, уточнили в ОАК.