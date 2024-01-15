Загадочный «огненный шар» пролетел над Японией

Неизвестный космический объект пролетел над восточными и северо-восточными регионами Японии 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикации в японских социальных сетях. Происхождение яркого «огненного шара» остается неизвестным, однако предполагается, что над страной пролетел метеорит. Пользователи соцсетей отмечают, что они слышали взрыв после пролета объекта.

Куратор краеведческого музея города Хирацука Дайти Фудзии позднее опубликовал видеозапись, на которой виден пролет загадочного объекта. По его словам, болид летел со скоростью 42,4 километра в секунду, а траектория его полета пролегала от залива Сагами в префектуре Канагава до префектуры Нагано. Японские ученые продолжают обсуждать природу объекта.

Также сообщалось, что в некоторых районах спустя несколько минут [после пролета объекта] слышали звук, похожий на взрыв, что может свидетельствовать о падении метеорита, — уточнил куратор музея.