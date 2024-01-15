Мошенники стали массово обманывать владельцев украденных iPhone

Мошенники начали активно использовать новую тактику взлома потерянных или похищенных iPhone — с помощью фишинга они пытаются заполучить данные для доступа к iCloud. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов».

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Для разблокировки iPhone требуется знать PIN-код устройства. Подобрать пароль почти невозможно, поскольку количество попыток ограничено — при их исчерпании устройство заблокируется навсегда. Единственным шансом для похитителей в таком случае является поиск дополнительной информации, а также взлом аккаунта iCloud.

Как рассказали специалисты IT-интегратора «Первый Бит», злоумышленники направляют владельцам утерянных устройств фейковые сообщения от имени iCloud, в которых якобы содержится ссылка с указанием местоположения устройства. Переходя по ней, пользователь оказывается на странице, которая копирует стиль оформления сайта Apple, где предлагается ввести логин и пароль от iCloud.

Преступники автоматизировали процесс и человек в нем почти не участвует. Активируется схема при использовании сервиса FindMyDevice. Последний посылает на гаджет сообщение с предложением вернуть смартфон за вознаграждение или же связаться с владельцем.

Как отметил управляющий RTM Group, эксперт в области кибербезопасности и права в IT Евгений Царев, схемой злоумышленники пользовались и раньше, однако сейчас она стала массовой. Причиной этому он назвал востребованность устройств Apple на фоне роста их стоимости в России.