Смартфоны Infinix и Tecno на разных процессорах сравнили по скорости работы

На YouTube-канала Tech Reason протестировали скорость открытия приложений и игр на Infinix Hot 40 и Tecno Camon 20, которые работают на базе Helio G88 и G85 соответственно.

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Из двух смартфонов Tecno Camon 20 запустился чуть быстрее, чем Infinix. Хотя процессор у него слабее. Правда, разница составила всего 1 секунду.

Набиратель номера немного быстрее открылся на Infinix Hot 40, а вот настройки — одновременно на обоих телефонах. Приложение Amazon быстрее запустилось на Camon 20.

Tech Reason

Что касается игр, то Candy Crush, Subway Surfers быстрее загрузились на Tecno, а вот Pin Out - на Infinix. Требовательная игра PUBG запустилась на обоих устройствах практически одновременно.

Вывод