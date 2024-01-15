Названы сроки запуска новой китайской ракеты-носителя Lijian-2

Новую китайскую ракету-носитель Lijian-2 со спутниками на борту запустят в 2025 году. Об этом сообщила компания-разработчик CAS Space, передает ТАСС.

В ходе первого запуска на орбиту планируют вывести несколько спутников, которые обеспечат предоставление интернет-услуг. Это решение CAS Space совместно с Исследовательским институтом по микроспутникам при Китайской академии наук утвердили на форуме, который прошел в январе в Шанхае.

Отмечается, что на форуме стороны обсуждали проекты, связанные с более экономичными средствами доставки грузов на орбиту.

Взлетная масса Lijian-2 составляет 628 тонн, а тяга силовой установки — 766 тонн. Ракета на жидком топливе длиной 53 метра способна выводить до 7,8 тонны полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту, а на низкую околоземную орбиту носитель может вывести 12 тонн грузов.

Ранее в январе в Китае впервые запустили коммерческую ракету Gravity-1. На борту носителя, который запустили с платформы в Желтом море, находилось три спутника Yunyao-1 № 18, № 19 и № 20.