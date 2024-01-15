Обнаружена похожая на Землю молодая экзопланета

Молодую экзопланету HD 63433d возрастом менее 500 миллионов лет обнаружил космический телескоп TESS. Планета обладает подобным земному радиусом и вращающаяся вокруг солнцеподобной звезды. Об этом заявили астрономы из Университета Флориды.

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Ученые отметили, что данные, переданные телескопом TESS, были подтверждены архивными наблюдениями наземных телескопов. Новая экзопланета вращается вокруг своей звезды с периодом в 4,2 дня. При этом длина большой полуоси орбиты в 20 раз меньше земной. Одной своей стороной планета постоянно обращена к звезде, и, вероятнее всего, покрыта раскаленной лавой.

Сама звезда, вокруг которой пролегает орбита HD 63433d, приблизительно того же размера и типа, что и Солнце, однако намного младше. Ее возраст составляет около 400 млн лет, что не достигает даже одной десятой возраста Солнца. Звезда находится примерно в 73 световых годах от Солнца и входит в созвездие Большой Медведицы.

Астрономы подчеркивают, что HD 63433d – самая маленькая из известных молодых экзопланет с точно измеренным возрастом. Этот факт превращает ее в ценный объект для исследования, которое может пролить свет на то, как образуются планеты, по размерам близкие к Земле, пишет издание The Astronomical Journal.