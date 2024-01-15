IT-эксперт рассказал, для чего нужен искусственный интеллект

IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков рассказал, для чего человечеству нужна технология искусственного интеллекта.

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По словам эксперта, при помощи ИИ можно автоматизировать рутинные задачи, вопросы прогнозирования.

— Он будет совершенствоваться в этом направлении, увеличивая точность прогнозирования и построения на этих прогнозах более качественных предложений по принятию решений, — объяснил Ермаков в комментарии RuNews24.ru.

Так, например, современные навигаторы постепенно совершенствуются, они пересчитывают свои предложения в процессе поездки, могут использовать базы знаний о типичном состоянии трафика, использовать вероятностные модели и многое другое.

IT-эксперт подчеркнул, что в будущем ИИ должен делать прогнозы точнее и быстрее, чем человек.

Эксперты предполагают, что некоторые профессии уже в скором времени станут невостребованными по причине перехода руководителей компаний на услуги ИИ. В зоне риска дизайнеры, фотографы, аналитики данных, копирайтеры, специалисты колл-центров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».