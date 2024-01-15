IT-эксперт рассказал, для чего нужен искусственный интеллект

IT-эксперт Ермаков рассказал, для чего нужен искусственный интеллект
IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков рассказал, для чего человечеству нужна технология искусственного интеллекта.
По словам эксперта, при помощи ИИ можно автоматизировать рутинные задачи, вопросы прогнозирования.
— Он будет совершенствоваться в этом направлении, увеличивая точность прогнозирования и построения на этих прогнозах более качественных предложений по принятию решений, — объяснил Ермаков в комментарии RuNews24.ru.
Так, например, современные навигаторы постепенно совершенствуются, они пересчитывают свои предложения в процессе поездки, могут использовать базы знаний о типичном состоянии трафика, использовать вероятностные модели и многое другое.
IT-эксперт подчеркнул, что в будущем ИИ должен делать прогнозы точнее и быстрее, чем человек.
Эксперты предполагают, что некоторые профессии уже в скором времени станут невостребованными по причине перехода руководителей компаний на услуги ИИ. В зоне риска дизайнеры, фотографы, аналитики данных, копирайтеры, специалисты колл-центров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Столичные ученые создали первое учебное пособие по подготовке набора данных для искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Об этом 12 января сообщил директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы Юрий Васильев.