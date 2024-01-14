В мессенджере WhatsApp теперь можно создавать и редактировать собственные пользовательские стикеры. Однако новая функция пока доступна только пользователям новых версий iOS. Об этом сообщает The Verge.

«WhatsApp запускает средство создания собственных стикеров для пользователей iOS 17 или более поздних версий», — пишет издание.

Новая функция позволяет рисовать поверх созданных стикеров, добавлять текст или объединять несколько стикеров.

Чтобы создать свой объект, нужно открыть панель стикеров, нажать на «Создать стикер», а затем выбрать изображение из галереи. После этого можно редактировать стикер, в частности, добавив текст и рисунок.

Кроме того, можно редактировать любые ранее созданные стикеры.