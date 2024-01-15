Биологи научили дрожжи извлекать энергию из света

Американские ученые получили штамм дрожжей, которые способны извлекать энергию из света. Для этого в геном дрожжей исследователи встроили всего один ген, кодирующий белок родопсин. Такие дрожжи могут использоваться для исследования старения и эволюции организмов, а также для улучшения производительности при выработке биотоплива. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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Фототрофы — это организмы, которые могут извлекать энергию из света. Наиболее очевидный пример — фотосинтезирующие организмы, такие как растения и цианобактерии. Они не просто извлекают энергию из света, но и самостоятельно вырабатывают органические вещества из углекислого газа. Однако необязательно фотосинтезировать, чтобы быть фототрофом. Некоторые микроорганизмы, такие как зеленые и пурпурные несерные бактерии, тоже извлекают энергию из света, при этом питаясь уже готовыми органическими веществами из внешней среды.

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Биологи начали новое исследование на дрожжах, опираясь на предыдущую работу, в которой им удалось смоделировать эволюцию многоклеточных организмов. В ней одноклеточные дрожжи смогли образовать многоклеточный аналог ткани за три тысячи поколений. Главным ограничением в такой эволюции стала добыча энергии: клетки, находящиеся глубже в ткани, имели меньше доступа к кислороду. Тогда ученые задались вопросом, можно ли «научить» клетки добывать энергию другим способом, используя, например, не кислород, а свет. Им казалось, что с точки зрения эволюции «научить» дрожжи этому должно было сложно. Так, растениям для фотосинтеза нужна обширная молекулярная машинерия, которая включает в себя много белков.

В новой работе ученые перенесли в геном дрожжей ген белка родопсина. Родопсин есть в клетках сетчатки, где белок обеспечивает цветное зрение, а похожий на него бактериородопсин используется бактериями для получения энергии из света. Использованный учеными родопсин встраивался в вакуоли дрожжей — одномембранные органеллы клеток, заполненные клеточным соком. В результате фототрофные дрожжи росли примерно на 2% быстрее при освещении, что является огромным преимуществом с точки зрения эволюции.

Новый штамм дрожжей имеет несколько потенциальных применений. Например, с его помощью можно изучать горизонтальный перенос генов — процесс, при котором гены переносятся не от родителей потомкам, а между различными особями, иногда принадлежащими к разным видам. Особенно часто горизонтальный перенос генов встречается у бактерий, которые передают друг другу с помощью этого процесса устойчивость к антибиотикам и не только. Фототрофные дрожжи же помогут объяснить, как в процессе эволюции родопсин и похожие на него белки распространились среди совершенно непохожих друг на друга организмов.