Россиянам рассказали, как заработать на феномене Эль-Ниньо

Россия может получить выгоду от природного явления Эль-Ниньо, поскольку его последствия для страны будут не так заметны, как для государств Тихоокеанского побережья, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. По его словам, могут получить хорошую выгоду игроки фондового рынка, если примут во внимание, что владельцы компаний скоро начнут массово страховать свой бизнес на случай катаклизмов.

Число неблагоприятных и опасных явлений погоды вырастет. Ответственные бизнесмены, зная о последствиях Эль-Ниньо, должны страховаться в этом году больше, а значит и денег у страховых компаний станет больше, их акции могут пойти вверх, — пояснил эксперт.

Речь идет о феномене, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Синоптики прогнозируют, что именно из-за Эль-Ниньо 2024 год может стать самым жарким за всю историю человечества, случаи засухи и наводнений только участятся.