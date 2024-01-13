Samsung Galaxy S24, вслед за Google Pixel 8, получит 7-летнее обновление Android

Samsung готовится представить свою новую серию смартфонов Galaxy S24, и согласно последним утечкам, эти устройства получат обновления Android в течение семи лет.

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Это очень похоже на стратегию Google, которая была впервые внедрена с Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Это означает, что покупатели Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra будут получать не только патчи безопасности, но и апдейты самой ОС.

Кроме того, утечки указывают на то, что функции Galaxy AI будут бесплатными до как минимум 2025 года на поддерживаемых устройствах Galaxy.