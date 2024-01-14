Найденные в Перу похожие на пришельцев фигуры оказались куклами

Загадочные куклы, конфискованные перуанскими таможенниками во время проверки груза, который направлялся в Мексику, имеют земное происхождение. Об этом рассказали исследовавшие фигурки судмедэксперты, сообщает Associated Press.

Предметы изготовлены из бумаги, клея и металла, которыми скреплены кости людей и животных. При этом в процессе использовался современный клей, а значит, куклы были собраны относительно недавно, не в доиспанские времена.

Прокуратура Перу пока не выяснила, кому именно принадлежали объекты. Однако официальные лица раскрыли, что предполагаемым получателем был гражданин Мексики.

У одной из кукол на руке было три пальца, что вновь заставило вспомнить об истории от начала сентября, когда группа уфологов вместе с журналистом Хайме Мауссан представила Конгрессу Мексики два найденных в Перу объекта, названных «трупами инопланетян». Оба «существа» не имели зубов, а на их руках было по три пальца.