В WhatsApp появится форматирование текста

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию форматирования текста в Android- и iOS-версии приложения среди участников бета-программы.

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Нововведение позволят пользователям выделять части сообщений и создавать списки, что значительно улучшит возможности форматирования текста в приложении.

Пользователи бета-версии WhatsApp на Android и iOS могут использовать символ «>» для выделения части сообщения и символы «-» или «*» для создания маркированных списков.

Чтобы сделать нумерованный список, достаточно просто написать число перед сообщением. На скриншоте ниже показано, как это работает:

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