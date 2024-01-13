В США представили экспериментальный сверхзвуковой самолет

Презентация прошла накануне на заводе в Палмдейле в Калифорнии.

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На сайте агентства отмечается, что разработка призвана стать основой для будущих поколений «тихих» сверхзвуковых самолётов. Кроме того, проект будет содействовать снятию запрета на коммерческие сверхзвуковые полёты.

«Всего за несколько лет мы прошли путь от амбициозной концепции до реальности», — заявила заместитель администратора NASA Пэм Мелрой.

Ожидается, что X-59 будет летать со скоростью в 1 488 километров в час на высоте до 16,8 тысячи метров.