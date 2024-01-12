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Стало известно о сбоях в работе умного дома «Яндекса»

В работе умного дома «Яндекса» произошли сбои, над их устранением уже работают специалисты. Об этом «РИА Новости»

Стало известно о сбоях в работе умного дома «Яндекса»
© РИА Новости

сообщили в компании.

По данным агентства, о сложностях в управлении устройствами сообщили их пользователи. Они указывали, что не могут подключиться к приложению «Умный дом с Алисой».

«У ряда пользователей возникают кратковременные сложности с управлением устройствами умного дома "Яндекса". Наши специалисты уже работают над их устранением», — прокомментировали произошедшее в компании.

Отмечается, что проблема с подключением к умному дому «Яндекса» наблюдается во всех региона России. К 19:00 было зафиксировано 242 отчета о сбоях.

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