Стало известно о сбоях в работе умного дома «Яндекса»
В работе умного дома «Яндекса» произошли сбои, над их устранением уже работают специалисты. Об этом «РИА Новости»
сообщили в компании.
По данным агентства, о сложностях в управлении устройствами сообщили их пользователи. Они указывали, что не могут подключиться к приложению «Умный дом с Алисой».
«У ряда пользователей возникают кратковременные сложности с управлением устройствами умного дома "Яндекса". Наши специалисты уже работают над их устранением», — прокомментировали произошедшее в компании.
Отмечается, что проблема с подключением к умному дому «Яндекса» наблюдается во всех региона России. К 19:00 было зафиксировано 242 отчета о сбоях.
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