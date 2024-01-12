Лучшие модели ИИ провалили тесты по основам грамматики

Учёные из Университета Ровиры и Вирхилия и Барселонского университета в Испании провели исследование с участием людей и «продвинутых» моделей ИИ, основанных на больших языковых моделях, которые считаются лучшими, включая GPT.

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Люди и модели ИИ должны были найти ошибки в текстовых предложениях: нужно было определить, какие предложения грамматически верны, а какие — с ошибками. Люди справились с заданием практически сразу и без труда, а почти все ответы ИИ были ошибочными.