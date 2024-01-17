Как включить вспышку при звонке на iPhone и Android
Уведомления на смартфонах разработаны таким образом, чтобы всегда привлекать внимание пользователя — но иногда их бывает недостаточно. Звука или вибрации не всегда хватает, чтобы человек заметил сообщение. Но это можно исправить: рассказываем, как включить вспышку при звонке на iPhone и Android.
Как включить вспышку при звонке на iPhone
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в меню «Универсальный доступ» — «Аудиовизуализация».
- Активируйте функцию «Вспышка для предупреждений».
- Если вы не хотите, чтобы вспышка появлялась в беззвучном режиме, выключите опцию «В бесшумном режиме».
Как включить вспышку при звонкена Android
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в меню «Специальные возможности» — «Слух».
- Активируйте функцию вспышки при уведомлениях (в зависимости от вашей модели смартфона она может называться по-разному).
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