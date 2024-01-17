Уведомления на смартфонах разработаны таким образом, чтобы всегда привлекать внимание пользователя — но иногда их бывает недостаточно. Звука или вибрации не всегда хватает, чтобы человек заметил сообщение. Но это можно исправить: рассказываем, как включить вспышку при звонке на iPhone и Android.