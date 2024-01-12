Google выступил с рьяной поддержкой «права на ремонт» у пользователей
Борьба за права на ремонт в США совершает скачок вперед, когда Google решила выступить с поддержкой этого движения. Технологический гигант официально поддержал "Право на ремонт" и теперь активно выступает за принятие законопроекта в Орегоне.
В документе содержится четкий призыв к контролю пользователей над ремонтом своих устройств, требование доступа к инструментам, деталям и документации наравне с производителями. Это включает в себя важнейшую позицию против "сопряжения деталей" - тактики, ограничивающей совместимые компоненты для ремонта.
Поддержка Google не ограничивается простыми словами. Компания будет свидетельствовать в пользу законопроекта о праве на ремонт в Орегоне, что резко контрастирует с предыдущими лоббистскими усилиями против этого закона.
Одобрение Google последовало за аналогичным шагом Apple в Калифорнии, хотя и с оговорками по поводу сопряжения деталей. Эта растущая поддержка корпораций в сочетании с успешным законодательством в Нью-Йорке, Миннесоте и Калифорнии позволяет предположить, что ситуация меняется в пользу пользователей.