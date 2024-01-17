Как отсканировать документ телефоном: бесплатные способы для Android и iOS
По работе многим людям приходится регулярно сканировать документы, что не так-то просто сделать без необходимого оборудования. На случай, если вам срочно нужно просканировать бумаги, а под рукой только мобильный телефон — рассказываем, как отсканировать документы на Android и iOS.
Сканирование через Google Drive
- Откройте приложение Google Drive на смартфоне.
- Нажмите «Создать» (значок плюса) и выберите опцию «Сканировать».
- Приложение попросит доступ к камере — выдайте его.
- Поместите документ, который хотите просканировать, по центру видоискателя и нажмите на кнопку съемки.
- После этого вы можете обрезать изображение, как вам удобно. Если нужно просканировать дополнительные страницы, нажмите на значок плюса слева.
- Сохраните документ.
Сканирование через Microsoft Lens
- Откройте приложение Microsoft Lens на смартфоне.
- На строке опций снизу выберите «Документы».
- Поместите документ по центру видоискателя и нажмите на кнопку съемки.
- После этого обрежьте изображение, как вам удобно, и сохраните его: приложение предложит сохранение скана в виде фотографии или файла PDF, а также загрузку на облачное хранилище OneDrive.
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