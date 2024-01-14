Помнить пароли от всех сайтов, особенно те, что сгенерированы случайно или нарочно сделаны сложными, довольно тяжело. Но, к счастью, на мобильных телефонах об этом можно не переживать. Рассказываем, как посмотреть сохраненные пароли на Android.