Как посмотреть сохраненные пароли на Android
Помнить пароли от всех сайтов, особенно те, что сгенерированы случайно или нарочно сделаны сложными, довольно тяжело. Но, к счастью, на мобильных телефонах об этом можно не переживать. Рассказываем, как посмотреть сохраненные пароли на Android.
Как посмотреть сохраненные пароли в Google Chrome
- Откройте приложение Google Chrome на смартфоне.
- Перейдите в настройки — меню «Менеджер паролей».
- Если устройство сохраняло пароли для сайтов, то на экране появится список, для каких именно порталов сохранены данные. По нажатию на сайт вы увидите сохраненные имя пользователя и пароль.
- На странице сайта вы можете изменить сохраненные данные, скопировать или удалить их.
Важно! Пароли, сохраняемые в Chrome, дополнительно сохраняются в вашей учетной записи Google. Для того, чтобы посмотреть список сохраненных паролей через компьютер, просто перейдите на сайт passwords.google.com и войдите в свою учетную запись.
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